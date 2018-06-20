Иваново, 20 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» выдвинули кандидатов на выборы губернатора Ивановской области, об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию областной избирательной комиссии. Документы в облизбирком кандидаты представили 19 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Реготделение «Справедливой России» выдвинуло на выборы главы региона директора ООО «Ткацкая фабрика» Павла Попова. От областного отделения партии «Коммунисты России» на пост губернатора намерен баллотироваться инженер-программист ООО «РМ-маркет» Александр Орехов.

Отметим, что ранее, 18 июня, документы для выдвижения в качестве кандидата на выборы губернатора Ивановской области представил врио губернатора Станислав Воскресенский. Он выдвинут реготделением партии «Единая Россия».

Выборы губернатора Ивановской области состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Областная избирательная комиссия принимает заявления на выдвижение от кандидатов до 9 июля.

Добавим, что кроме губернатора жители региона 9 сентября будут выбирать депутатов областной думы нового созыва. Также пройдут довыборы в Ивановскую гордуму.