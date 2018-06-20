Вашингтон, 20 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В 2018 финансовом году США примут лишь 21 тыс. беженцев. Это на 70% меньше прежних значений, сообщает газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С октября 2017 года, когда в США начался фискальный год, в страну прибыли 12,2 тыс. беженцев. К сентябрю, при сохранении динамики, их число увеличится до 21 тыс. человек. При этом целевой показатель, установленный Белым домом, составляет 45 тыс. беженцев в год, отмечают правозащитники из Международного комитета спасения (IRC).

В последние годы США принимали ежегодно 70−80 тыс. беженцев (в 2016 году — 110 тыс. человек). Наименьшие значения были зафиксированы после терактов 11 сентября 2001 года — тогда власти разрешили остаться в стране лишь 27 тыс. беженцев.

Ужесточение контроля сильнее всего ощутили граждане Ирака и Сирии. Число беженцев из этих стран, прибывающих в США, сократилось на 98% и 99% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционную политику президента США Дональда Трампа критикуют и демократы, и республиканцы. Общественный резонанс вызвало, в частности, разлучение нелегальных мигрантов с детьми.

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