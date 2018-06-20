Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Капитан египетской сборной по футболу вратарь Эссам Эль-Хадари принес извинения народу своей страны за поражение в матче с Россией, передает издание beIN Sports.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение», — сказал Эль-Хадари.

Он добавил, что футбол непредсказуем, и многое во время игры зависит от удачи. Иногда, по его словам, она переходит к команде противника, но во время встречи со сборной России никто не хотел поражения.

Напомним, российская сборная выбилась в лидеры группы А, победив египтян со счетом 3:1. Оценивая результат, главный тренер команды России Станислав Черчесов заявил о том, что сборная выполнила ключевую задачу в рамках ЧМ-2018.

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