Вашингтон, 20 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Власти США заявили 19 июня о выходе из Совета ООН по правам человека в знак протеста против недавней критики обращения Вооруженными силами Израиля с палестинцами. Такой шаг, ставящий США в один ряд с Ираном, КНДР и Эритреей, является ничем иным, как ошибкой и лицемерием, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Мат Иннис. Лицемерие

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Автор указывает на то, что есть основания критиковать Совет по правам человека, однако выбранный администрацией повод для выхода из него оказался совсем неубедительным. Проблема совета заключается не в том, что он осудил Израиль за его злоупотребления, а в том, что он часто оказывается неспособным привлечь к ответственности другие страны за их преступления.

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«Издевкой можно считать то, что в это ведомство входят наиболее жестокие правительства в мире, но от того у США еще больше причин оставаться его членом и стремиться к тому, чтобы добиться привлечения этих государств к ответственности за то, что они делают», — указывает Ларисон.

«Постыдно то, что США теперь присоединились к небольшой группе наиболее жестоких правительств в мире, отказавшись принимать участие в работе совета», — подчеркивает автор, отмечая, что выход США лишь «сыграет на руку наихудшим правительствам в мире».

США, продолжает автор, прежде часто подталкивали в качестве своих клиентов на путь подобных преступлений, а также помогали им в том, чтобы скрыть вину и избежать международного наказания.

«Нет ничего настолько же лицемерного, как осуждения Совета по правам человека за лицемерие тогда, когда США предоставляют прикрытие для незаконных расстрелов палестинских протестующих, а также помогают и подстрекают коалицию во главе с Саудовской Аравией к совершению военных преступлений в Йемене», — резюмирует Ларисон, указывая на то, что своим шагом администрация США никоим образом не поспособствовала исправлению недостатков, лишь лишив себя необходимого влияния в попытке подыграть одному из своих клиентов.

Напомним, постоянный представитель США Никки Хейли официально сообщила о решении Вашингтона выйти из состава Совета ООН по правам человека. Вашингтон неоднократно выражал недовольство этим органом ООН из-за критики советом агрессивных действий Израиля против палестинцев.

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В свою очередь, глава Государственного департамента США Майкл Помпео подчеркнул, что выход из совета был обусловлен тем, что данная организация «подрывает национальные интересы Соединённых Штатов и их союзников».

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