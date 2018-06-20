Грозный, 20 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Глава Чечни пообещал устроить хороший прием футболистам Египта после игры со сборной России. Рамзан Кадыров угостит их национальным чеченским блюдом жижиг-галныш. При этом, если выигрыш достанется сборной России, то качество блюда будет высоким, пообещал Кадыров. Ну, а если игра закончится нашим поражением, то средним, пошутил чеченский лидер в эфире программы «60 минут».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Отметим, что, делая прогнозы на предстоящий матч перед началом игры 19 июня, Рамзан Кадыров отметил высокий уровень подготовки египетских спортсменов, не умаляя при этом уровень мастерства наших футболистов. Он также отметил, что болеть конечно он будет за свою команду, но и за команду гостей переживает тоже.

Жижиг-галныш — чеченское национальное блюдо. «Жижиг» переводится с чеченского как «мясо», «галнаш» — «галушки» из пшеничной или кукурузной муки. Блюдо подается с бульоном и чесноком.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная по футболу Египта выбрала в качестве базы для размещения во время чемпионата мира по футболу Чечню. Футболисты и тренеры размещены в только что открытую пятизвездочную гостиницу, тренировки проходят на «Ахмат-арене». Уровень проживания и тренировочной базы представители Национальной футбольной ассоциации Египта оценили на «отлично». Напомним, 19 июня в матче со сборной России египтяне проиграли со счетом 1:3.

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