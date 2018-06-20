Париж, 20 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В то время как правительство Франции построило свой бюджет на прогнозе роста в 2%, согласно Национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), рост составит только 1,7%. Об этом сообщает Le Point.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

С тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон вошел в Елисейский дворец, рост экономики постоянно пересматривался. Правительство поднимает свой последний прогноз на 2018 год до 2%. При этом, в своем последнем прогнозе, опубликованном во вторник 19 июня, INSEE ожидает только 1,7%.

Еврозона, развитие которой также должно замедлиться до 2,1% против 2,6% в прошлом году.

Ухудшающаяся экономическая ситуация привела экономистов к неправильным выводам. После быстрого роста в 2017 году «торможение французской экономики стало относительно жестоким началом 2018 года», — признают специалисты INSEE.

Несколько месяцев назад они по-прежнему ожидали рост на 0,4% в первом квартале. Это было не так. За первые три месяца экономика Франции резко замедлилась с очень скромным увеличением активности — всего 0,2%.