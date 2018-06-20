Эль-Пасо, США, 20 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов препятствуют доступу правозащитников в палаточные городки на границе Мексики и США, в которых содержатся в тяжелейших условиях дети мексиканских мигрантов. Об этом говорится в опубликованной петиции правозащитной организации Border Network for Human Rights.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В документе действия администрации США по отделению детей от родителей называются «травмирующими» и «бессердечными».

"Палаточные городки с тысячами детей … являются отвратительной демонстрацией готовности вашего правительства заставить самых беззащитных из нас страдать для достижения ваших целей», — говорится в тексте петиции.

Также авторы письма подчёркивают, что действия США противоречат фундаментальным американским законам и ценностям.

Читайте также: Трамп объяснил, зачем разделяют семьи нелегальных мигрантов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал действия администрации президента США Дональда Трампа в миграционной сфере «аморальной политикой, приводящей к разлучению семей и человеческим трагедиям».

Читайте также: Штат Нью-Йорк намерен доказать нарушение Белым домом прав мигрантов