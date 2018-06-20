Кемерово, 20 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Энергетик Сибирской генерирующей компании Евгений Мусорин (Кемеровская область) проявил лучшие человеческие качества: заметив пожар на крыше одного из домов, он не пожалел ни сил, ни времени, чтобы предотвратить распространение огня. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СГК Энергетик Сибирской генерирующей компании Евгений Мусорин

Инцидент произошёл почти два месяца назад: вечером 21 апреля 2018 года Евгений с супругой возвращались на машине домой, в поселок Рассвет. Проезжая по улице Ленинской в районе Бунгура (Куйбышевский район Новокузнецкого городского округа), они заметили, что крыша одного из домов загорелась.

Тогда Евгений припарковал автомобиль у обочины и не только позвонил пожарным, но и сам принял непосредственное участие в борьбе с огнём. Добравшись до окна, он разбудил хозяина, велел ему выносить ценные вещи и спасаться. А сам бросился на крышу, забрался на чердак и стал выкидывать оттуда рухлядь и старую одежду, чтобы не допустить распространения огня.

В ожидании спасателей энергетик вручную начал забрасывать огонь снегом, который еще оставался на крыше дома и веранде. Немного погодя к нему присоединился сосед, который, заметив припаркованную у обочины знакомую машину, бросился на помощь другу.

За этот поступок энергетик Сибирской генерирующей компании Евгений Мусорин награждён почётной грамотой главы Новокузнецка «За высокий профессионализм, оперативные и слаженные действия при пожаре».

Эту награду и памятный подарок сотруднику СГК вручил заместитель главы города, руководитель администрации Куйбышевского района Михаил Маренов.

«Выражаю благодарность за вашу организованность и профессиональные действия, которые помогли спасти человека и предотвратить опасное распространение огня до приезда пожарного расчёта», — сказал на церемонии награждения Михаил Маренов.

Кстати, отвечая на вопрос, почему он в тот вечер не проехал, как многие, мимо, Евгений Мусорин признался: «Я просто подумал, а вдруг в доме дети…»