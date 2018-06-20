Москва, 20 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent снизились по итогам торгов 19 июня, так и не сумев зацепиться за отметку $75, вблизи которой актив торгуется на утренней сессии 20 июня. Цены продолжают колебаться с оглядкой на поступающие сигналы о возможных сценариях, которые могут реализоваться на предстоящем саммите ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

«Вариантов решения, которое могут принять экспортеры, немало. И по большей части они носят негативный оттенок для перспектив Brent, поскольку увеличение добычи уже считается делом практически решенным. В силу широких разногласий по поводу масштабов изменения условий сделки, не исключается даже сценарий, при котором производители не смогут прийти к консенсусу и принять окончательное решение», — пояснил эксперт.

Другими словами, некоторые участники рынка предполагают, что переговоры могут и вовсе сорваться. Впрочем, это не худший вариант для Brent, которая в этом случае вырастет после первоначальной негативной реакции. Все же это не базовый сценарий, рассматриваемый рынком.

«В ближайшие два дня игроки продолжат гадать, что принесет саммит, и риски просадки котировок остаются высокими. Brent, которая снова пытается вернуться выше отметки $75, вряд ли сможет показать более внятное укрепление, тем более что пространство для маневра в контексте фиксации прибыли по длинным позициям еще не исчерпано — котировки торгуются в плюсе на недельном графике.

Сегодняшние данные минэнерго по запасам и добыче энергоносителей в США вряд ли окажут заметное влияние на поведение трейдеров в сырьевом сегменте, поскольку все внимание направлено на судьбоносную встречу экспортеров группы ОПЕК+ и их вердикт», — отметил Мащенко.

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