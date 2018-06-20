Екатеринбург, 20 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга матч между сборными России и Египта смотрели десятки тысяч человек. Победа нашей сборной усилила и без того праздничную атмосферу.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Болеем за сборную России!»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болеть, так за Россию

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщицы на матче

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщица и болельщик

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают сборную России

Напомним, счёт между командами составил 3:1 в пользу России. Теперь наша сборная точно выходит в 1/8 финала.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик за Россию

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители в фан-зоне

Алексей Колчин ИА REGNUM Следит за ходом игры

Алексей Колчин ИА REGNUM Тысячи людей пришли в фан-зону Екатеринбурга

Среди болельщиков здесь были представители не только России, но и Перу, и Колумбии, и Египта, и других стран. Десятки тысяч людей внимательно следили за ходом большой исторической игры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик из Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики из разных стран

Алексей Колчин ИА REGNUM Есть и болельщики Египта

Алексей Колчин ИА REGNUM Танцы перед матчем