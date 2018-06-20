Екатеринбург на матче «Россия — Египет»: фоторепортаж
Екатеринбург, 20 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга матч между сборными России и Египта смотрели десятки тысяч человек. Победа нашей сборной усилила и без того праздничную атмосферу.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Болеем за сборную России!»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болеть, так за Россию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщицы на матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщица и болельщик
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают сборную России
Напомним, счёт между командами составил 3:1 в пользу России. Теперь наша сборная точно выходит в 1/8 финала.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик за Россию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители в фан-зоне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Следит за ходом игры
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тысячи людей пришли в фан-зону Екатеринбурга
Среди болельщиков здесь были представители не только России, но и Перу, и Колумбии, и Египта, и других стран. Десятки тысяч людей внимательно следили за ходом большой исторической игры.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик из Перу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики из разных стран
Алексей Колчин ИА REGNUM
Есть и болельщики Египта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танцы перед матчем
Алексей Колчин ИА REGNUM
И взрослые, и дети