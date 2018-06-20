Кемерово, 20 июня, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Начальник управления надзорной деятельности МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев, обвиняемый в халатности по делу о крупном пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове, останется под арестом. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял Кемеровский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Суд оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… Терентьева», — передает вещатель.

Напомним, ранее начальнику отдела надзора МЧС Кемерова Григорию Терентьеву были предъявлены обвинения в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Кемерово произошло возгорание на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». Потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате инцидента погибли 60 человек.

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