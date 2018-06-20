Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. История с камчатским депутатом, который пожелал добираться на коне на сессии Законодательного собрания, получила продолжение — Михаил Пучковский, как и обещал, приехал на работу на мерине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kamchat.info У дома правительства Камчатки

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В среду, 20 июня у здания краевой правительства на площади Ленина в Петропавловске появилась необычная процессия — мужчина и две дамы верхом на лошадях.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить, что троицу «кавалеристов» возглавлял депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский, сопровождали его — помощницы.

Парламентарий подъехал к зданию местного правительства и собирался «припарковать» коня прямо к вывеске правительства Камчатского края. Его действия пресёк полицейский.

Депутату ничего не оставалось, как передать коня Ракету своим помощницам и пойти на заседание. Правда, перед тем, как он успел уйти, полицейские вручили ему повестку в суд за нарушение общественного порядка.

«Я от своего не отступлю. В следующий раз я приеду уже не только на коне, но и с шашкой», — сказал Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Пучковский обратился в местное правительство и к губернатору с просьбой организовать место для стоянки своего коня, на котором он планирует приезжать на заседания. Пересесть с автомобиля на коня его вынудили резко подскочившие цены на бензин. Ответа он так и не получил от руководства региона.

«В мои обязанности, как депутата Законодательного собрания Камчатского края, входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства у меня, как у рядового пенсионера нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», — пояснил депутат.