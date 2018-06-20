Москва, 20 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Решение США о выходе из состава Совета Организации Объединённых Наций по правам человека говорит о слабости Вашингтона. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, добавив, что «сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве».

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

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Он отметил, что сила США «часто не в правде», а в сколачиваемых «коалициях», которые «вскакивают в аплодисментах при виде американского флага. А если не получается — хлопанье дверью оказывается единственным выходом». Косачёв напомнил, что так уже было и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом.

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«Зашкаливающая риторика раздаётся из страны, власти которой в эти дни на глазах у изумлённого мира отбирают у вышвыриваемых из США нелегальных мигрантов их несовершеннолетних детей. Счёт которым уже на тысячи. Комментарии излишни», — добавил Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе США из Совета ООН по правам человека 19 июня объявила постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли. Она отметила, что Вашингтон считает позицию совета по Израилю «лицемерной». Израиль поблагодарил США за такое решение.