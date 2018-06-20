Казань, 20 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках рассмотрения ходатайства кредиторов экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка», депутата Госсовета РТ Роберта Мусина по делу о его личном банкротстве наложил ограничительные меры на девять автомобилей, среди которых Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz. Движимое имущество принадлежит фирмам, где Мусин является единственным владельцем. Суд запретил органам Управления ГИБДД МВД по РТ осуществлять любые регистрационные действия в отношении них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

Напомним, бывший председатель правления обанкроченного банка, в котором на момент финансовых проблем доля республики составляла свыше 40%, с 2 февраля 2018 года находится под процедурой реструктуризации долгов. Она призвана восстановить платёжеспособность гражданина. Между тем, Роберту Мусину уже предъявили претензии кредиторы на сумму в 1,5 млрд рублей, хотя стартовали они с 16,79 млн рублей. Инициатором банкротства гражданина стал конкурсный управляющий «Татфондбанка». У самого банка долги уже превысили 156 млрд рублей и выплатить их нужно свыше 18 тыс. кредиторам.

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Роберт Мусин, несмотря на то, что проходит фигурантом ряда уголовных дел, возбуждённых по фактам хищения средств из ТФБ, мошенничества в нём же, и почти весь 2017 год провёл в СИЗО в качестве меры пресечения, продолжает оставаться депутатом Госсовета РТ. По итогам 2017 года он задекларировал доход в 8,9 млн рублей. Процедура реструктуризации задолженности продлится до 11 июля 2018 года, после чего будет принято решение, продлить её или же перейти к этапу продажи имущества, против чего ещё в феврале выступал сам Мусин.

ТФБ — один из основных и крупнейших кредиторов Роберта Мусина, а конкурсный управляющий «лопнувшего» банка — один из самых активных в процессе банкротства бывшего банкира. В середине июня 2018 года Арбитражный суд РТ рассмотрел его ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ограничения регистрации на десять транспортных средств, принадлежащих компаниям, где долями владеет Мусин.

«В обоснование заявления заявитель указывает, что заявителем в рамках дела №А65−24 096/2017 поданы заявления о включении в состав третьей очереди погашения в реестр требований кредиторов должника в размерах: 16 790 029,19 руб., 180 459 251,41 руб., 197 977 112,31 руб., 305 668 500,00 руб., 405 097 386,65 руб. 419 926 446,81 руб. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.02.2018 требование в сумме 16 790 029,19 руб. в состав третьей очереди реестра требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича, остальные требования находятся в стадии рассмотрения», — отмечается в материалах дела.

По девяти автомобилям, включая Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz, где доля собственности в компаниях ими владеющих у должника составляет 100%, суд удовлетворил требование, а по «Тойоте Камри», принадлежащей группе «Дар», отказал, так как в нём доля всего 19,9%.