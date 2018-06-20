Томск, 20 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Матч чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Египта из-за сбоев у провайдеров не смогли посмотреть сотни томских болельщиков. Как сообщили слушатели радио «Маяк», трансляция прервалась на первом тайме.

Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Трансляция

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При этом узнать, почему произошёл сбой, оказалось невозможно. Оператор лишь сообщил, что линия перегружена, позже в офисе одного из провайдеров пояснили, что произошёл технический сбой. Пользователи соцсетей рассказали, что проблема коснулась всего Томска. Вещание восстановилось только ко второму тайму, передают «Вести-Томск».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, матч между сборными России и Египта в рамках чемпионата мира по футболу — 2018 состоялся 19 июня в Санкт-Петербурге. Итоговый счёт — 3:1 в пользу России. Трансляция матча Россия — Египет началась по томскому времени в час ночи.

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