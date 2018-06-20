Ярославль, 20 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали закупку на ремонт помещений в собственном здании на 12,4 млн рублей. Как уже сообщал корреспондент ИА REGNUM, планируется организовать «чайную комнату», где мэр мог бы принимать официальные делегации.

ИА REGNUM Комната, которую планируют превратить в зал для приёма официальных делегаций

«На самом деле речь идёт о зале приема официальных делегаций. Термин «чайная» появился из проекта, так для своего понимания его назвали проектировщики. Общая сумма на ремонт трёх кабинетов в исторической части здания составит порядка 2 млн 400 тыс рублей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. В настоящее время он исполняет обязанности главы города.

По словам сотрудников мэрии, на 12,4 млн планируется, кроме зала для приема делегаций, отремонтировать туалеты, коридоры первого и второго этажей, гардероб. Надо признать, что эти помещения действительно нуждаются в ремонте.

Коридор первого этажа мэрии Ярославля

Мы внимательно изучили сметную документацию — из трех выложенных смет действительно сложно сказать, какая именно сумма пойдет на перепланировку и ремонт помещений под зал для приема делегаций. Очевидно только одно — в сметы не входит ее обустройство мебелью и техникой, так что на это потребуются дополнительные траты.

Туалет на 1 этаже мэрии Ярославля нуждается в ремонте

Между тем осенью 2017 года в мэрии уже проводился ремонт туалетов (по сведениям закупки, почти на 200 тыс рублей). Точно так же был начат ремонт здания на сумму 7,6 млн, который сейчас завершатся. Как пояснили в мэрии, это была лишь первая часть работ, а обустройство чайной и прочее — уже вторая.