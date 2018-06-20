Миасс, Челябинская область, 20 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Челябинской области очередное ЧП с детьми. В посёлке Сыростан, что под Миассом, горел жилой дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Евгений Столица Село горит. 1906

Огонь полыхал в ночь на 20 июня. На его тушение ушло примерно три часа.

По неофициальным данным, находившаяся внутри мать двоих детей погибла. Другие члены семьи в тяжёлом состоянии доставлены в больницы.

Ситуацию уже прокомментировал министр общественной безопасности области Евгений Савченко. На своей странице в соцсети Facebook он напомнил о ЧП, которое случилось ранее под Копейском, в селе Потанино, где четыре ребёнка отравились угарным газом. Он призвал граждан устанавливать пожарные извещатели.

По его словам. человек погибает уже в первые пять-шесть минут с начала возгорания. Причиной является отравление продуктами горения.

«Важно вовремя заметить беду, эвакуироваться и вызвать пожарных», — предупреждает министр.

Напомним, в Свердловской области МЧС также призывает граждан ставить в домах пожарные извещатели. По мнению пожарных, это повысит шансы на выживаемость людей во время начала пожара.