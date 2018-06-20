Нью-Дели, 20 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Мыши уничтожили запас денег в банкомате в индийском штате Ассам. Об этом 20 июня сообщает India Today.

Alexas_Fotos Мышь. Грызун

Еще в мае в городе Тинсукия перестал работать автомат для выдачи наличных денег. Когда банкомат вскрыли для проверки, все деньги в нем оказались разорваны в клочья.

Грызуны уничтожили около 1,23 млн рупий, в основном в банкнотах номиналом 500 и 2000 рупий. Такая сумма эквивалентна 1,1 млн рублей.

Обстоятельства инциднта устанавливают правоохранители.

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