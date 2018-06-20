Киев, 20 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины разоблачили международную платежную систему и уличили её в сотрудничестве с попавшей под санкции российской компанией. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: На Украине под санкции попали российские платежные системы

На Украине окончательно запретили WebMoney

Было установлено, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем, название которой не указывается, в обход санкций использует для перевода средств на Украину возможности партнера — международной платежной системы TYME. Доказательства этого у СБУ есть, они были переданы в Национальный банк Украины, который на днях отозвал у Tyme лицензию.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», переводы на Украину в обход санкций совершала система Contact, принадлежащая группе Qiwi — эта информация до недавнего времени содержалась на её сайте.

Добавим, что международная платежная система TYME своё сотрудничество с Россией отрицает и считает решение Национального банка об отмене регистрации чрезмерным. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее по теме: Платежные системы России прорабатывают пути преодоления санкций Украины

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против российских платёжных систем Украина ввела в октябре 2016 года. Тогда, указом президента страны Петра Порошенко, была ограничена деятельность 271 юридических лиц на территории Украины. В числе прочих возможности работать в стране

Были лишены платежные системы: «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko. А весной 2018 года решение о санкциях было принято в отношении WebMoney. Ограничительные меры предусматривали блокирование активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов с Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановку лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и её субдоменов. В конце мая Украины окончательно распрощалась с этой платёжной системой. Тогда комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение об отмене регистрации внутригосударственной расчетной системы WebMoney.UA.