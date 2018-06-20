Тегеран, 20 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году «ядерной сделки» с Ираном — приведет к сокращению влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, ослаблению внешнеполитического потенциала ЕС, а также создаст возможность для других сил — Китая и России — продвигать собственную повестку дня, пишут Нил Куильям и Санам Вакил в статье для британского аналитического центра Chatham House.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Авторы указывают, что при оценке решения президента США Дональда Трампа выйти из СВПД основное внимание уделяется конкретным рискам, связанным с ядерной программой исламской республики. Тем не менее другие последствия шага главы Белого дома заслуживают такого же внимания.

Прежде всего, отказ от СВПД уменьшает надежность и значимость США в регионе. Выбрав этот курс, Трамп продолжает начатый его предшественником Бараком Обамой процесс удаления США с Ближнего Востока и столь часто обсуждаемый «поворот» к Азии.

Затем, возможный скорый коллапс соглашения станет ударом и по внешней политике ЕС, который на момент подписания СВПД многие называли новым влиятельным международным игроком. Трамп же поставил по большей части крест на этом росте внешнеполитической значимости ЕС, вскрыв ограниченность его возможностей в том, чтобы сохранить сделку или защитить Иран — или европейские компании, поддерживающие с ним коммерческие связи, — от санкций США.

Кроме того, одним из последствий выхода США из СВПД станет появление пустоты, которую с радостью заполнят другие международные игроки, прежде всего Россия и Китай. Москва и Пекин уже стали позиционировать себя в качестве сил, играющих более видную роль в регионе.

«С начала «арабской весны» Россия пыталась продемонстрировать свою надежность в качестве союзника для ряда ближневосточных государств, а также в качестве силы «стабильности». Отчасти такая повестка дня целесообразна для Ирана», — указывают авторы.

«Благодаря безжалостной военной поддержке [президента Сирии] Башара Асада удалось вернуть под контроль территорию Сирии; Москва также проводит смежные процессы деэскалации, работая с Израилем, Турцией, Ираном, США и самим Асадом», — подчеркнули Куильям и Вакил.

И хотя Кремль выступает за сохранение СВПД, от полного разрыва сделки Россия только выигрывает: на данный момент объемы торговли страны с исламской республикой ограничены, но экономические отношения развиваются.

«Консолидация российского влияния в Тегеране может дать возможность Москве получить крайне выгодные контракты в области защиты, авиации и энергетики», — отметили авторы.

Для Ирана такое развитие событий означает возможность обойти санкции Запада и сохранить экономику «на плаву», тем не менее цена, которую придется заплатить, может оказаться слишком значительной — риск усиления экономической и политической зависимости от России. Это может привести к сокращению деятельности Ирана в этих областях в Сирии.

Китай, со своей стороны, также стремится к более тесному сотрудничеству с Ираном в рамках своего более обширного стратегического курса на закрепление своих позиций на Ближнем Востоке. Пекин готов занять место западных инвесторов в случае введения санкций США, в частности на крупнейшем газовом месторождении мира «Южный парс», откуда планирует уйти французская компания Total.

Китай также дал понять международному сообществу, что он готов заполнить любой политический и дипломатический вакуум, который останется после ухода США. Пекин уже назначил ряд специальных посланников в Сирию в частности и на Ближний Восток вообще, подчеркивая свое стремление, как и Россия, гарантировать «стабильность» в регионе для продвижения своих стратегических и экономических целей.

И хотя такое развитие событий, заключают авторы, может показаться поначалу благоприятным, со временем оно может быть также сопряжено с определенным давлением. По мнению Куильяма и Вакила, Россия очевидным образом не раз демонстрировала умение использовать региональные противоречия для своей выгоды. Более того, за последние годы отношения Москвы с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром улучшились, Кремль также подписал ряд двухсторонних соглашений не только с Ираном, но и с Турцией, Израилем и Сирией. Такое переплетение обязательств и зависимостей может обернуться разногласиями или чем-то похуже.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД и возобновлении действия санкций против Ирана. Более того, США пригрозили санкциями любым компаниям, которые вышли на иранский рынок после заключения СВПД и снятия с Ирана международных санкций.