Улан-Удэ, 20 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В Бурятии 19 июня огнеборцы тушили четыре лесных пожара — в Северо-Байкальском и Хоринском районах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). К концу суток площадь действующих и локализованных очагов составляла 37 га. Ещё пять пожаров, находящихся в зоне контроля, решили не тушить. По версии комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

skeeze Лесные пожары

Пять термоточек, о которых идёт речь, отслеживаются с помощью программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». По данным РАЛХ, они действуют в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах на площади 1 908 га.

За сутки с лесными пожарами в Бурятии боролись более 140 человек с использованием 32 единиц лесопожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии действует особый противопожарный режим. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 280 лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га.