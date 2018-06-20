Сиэтл, США, 20 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Американская компания Starbucks Corporation заявила 18 июня о закрытии 150 кофеен в течение ближайших 12 месяцев, пишет газета Le Figaro.

Couleur Кофе

Цель закрытия нерентабельных точек — экономия. При этом компания обещает возместить $10 млрд USD акционерам. Она не уточняет, будут ли закрытия кофеен сопровождаться сокращением персонала. Starbucks сосредоточится на инновациях, чтобы устранить конкуренцию.

Компания замедляет свое расширение на территории США и при этом ускоряет его в Китае.

С недавней отставкой генерального директора корпорации Говарда Шульца Starbucks начинает новую главу своей истории.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году корпорация оказалась под огнем критиков, обвиняющих ее в расизме — весной в США в одной из кофеен без причины были задержаны два афроамериканца.