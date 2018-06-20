Москва, 20 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В России за три года контрсанкций значительно выросло производство деликатесных морепродуктов, в частности, устриц и мидий. Лидирует по показателям роста Крым, сообщает 20 июня РБК.

Устрицы

По сведениям, полученным из Росрыболовства, производство устриц в России с 2014 года выросло в 265 раз, а мидий — более чем в 12 раз.

Это связано с тем, что ранее указанные деликатесы ввозились на российскую территорию преимущественно из стран Евросоюза, но затем данная продовольственная группа попала в список запрещенных к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других стран, которые ввели против РФ санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые ввели антироссийские санкции под давлением США, сами начинают страдать от санкций, применяемых уже по отношению к ним.

Читайте также: Применившие санкции против России сами начали от них страдать — Путин