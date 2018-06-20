Нижний Новгород, 20 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области отказал нижегородскому ООО «КИТ», выполнявшему государственный оборонный заказ, в признании незаконным решения антимонопольного ведомства. Последнее посчитало, что исполнитель не обосновал часть своих затрат по контракту и совершил действия, «влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу». Компании-подрядчику, выполнявшему по договору с основным исполнителем — АО «Судостроительный завод «Волга» — укладку балласта при изготовлении опытового судна проекта 20 360ос, предписали вернуть в федеральный бюджет неправомерно полученный доход. Ведомство посчитало, что исполнитель завысил трудозатраты. Решение суда, отклонившего иск ООО к УФАС по Нижегородской области, пока в законную силу не вступило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

7 декабря 2012 года АО «Судостроительный завод «Волга», на сентябрь 2011 года основными акционерами которого были две компании из Москвы — ООО «Столичная трастовая компания Союз» и ООО «Шверос» — и Министерство обороны РФ заключили государственный контракт «на изготовление и поставку опытового судна проекта 20 360ос». Завод «Волга» в 2015 году в рамках этого же контракта заключил три договора с ООО «КИТ» для выполнения части работ по нему.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КИТ» создано 7 мая 2015 года в Нижнем Новгороде. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор с 9 апреля 2018 года — Дмитрий Шипишин. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, единственный участник с мая 2013 года — ООО «МКМ», созданное в апреле 2013 года и на 86,5% принадлежащее тому же Шипишину, и на оставшуюся часть Артёму Гаврилову — бывшему гендиректору и совладельцу ликвидированного ООО «Волгоремстроймонтаж».

По условиям контракта на оборонный заказ ООО «КИТ» «использует свою рабочую силу, руководствуясь требованиями нормативно-технической документации, предоставленной заказчиком, используя материалы заказчика, под контролем и на производственных площадках заказчика». Свой выбор завод обосновал тем, что «укладка балласта не является профильной для судостроения и не относится к разовым работам». В качестве обоснований также звучало то, что «АО «ССЗ «Волга» не располагало штатными сотрудниками в данном виде деятельности», «доступность территориального расположения ООО «КИТ», «прохождение ООО «КИТ» сертификации СМК ГОСТ ISО9001−2011, ГОСТ РФ 0015−002−2015 в системе военный регистр» и «наличие необходимого пакета документов для оформления договорных отношений». Цена работ была согласована сторонами как ориентировочная в сумме 2 300 000 рублей, а «фиксированная цена согласовывается со сторонами по договору в течении пяти рабочих дней с момента предъявления исполнителем протокола фиксированной цены и калькуляции фактических затрат с предоставлением расшифровок по статьям калькуляции и данных бухгалтерского учёта».

В 2016 году Управление антимонопольной службы по Нижегородской области провело внеплановую проверку соблюдения обществом требований законодательства о государственном оборонном заказе и в середине октября 2017 года по её результатам признало ООО «КИТ» «виновным в совершения действий, влекущих за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу» и предписало «вернуть в федеральный бюджет неправомерно полученный доход».

"В рамках подготовки к рассмотрению дела управлением произведён расчёт возможного освоения заявленной фактической трудоёмкости в количестве 4239 нормочасов. В связи с необходимостью уточнения расчётов, Управление пришло к выводу о необходимости подсчёта фактически отработанного времени, в связи с чем исследовало приказы о создании производственных бригад и табели учёта рабочего времени, представленные в ходе проверки. Управлением расчёт трудоёмкости произведён на основании документа 74−0303−222−86 «Судовые малярные работы. Нормативы времени», исходя из массы балласта, указанной в договоре, и нормативов, указанных в карте 45 «Механизированная балластировка судов чугунобетоном». По результатам расчётов управления, фактическая трудоёмкость работ, подтверждённая табелями учёта рабочего времени, составляет 572 часа», — отмечается в материалах дела с уточнением, что «государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных условий для рационального размещения и своевременного выполнения государственного оборонного заказа при соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного исполнителя».

Решение антимонопольной службы не устроило ООО «КИТ», и в середине января 2018 года оно попыталось обжаловать его, требуя признать незаконным. В иске было отказано, но решение в законную силу ещё не вступило. Апелляционная жалоба истцом пока не подавалась.