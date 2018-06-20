Москва, 20 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Стоящая перед главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым основная задача в рамках ЧМ-2018 выполнена, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кирилл Венедиктов Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

«Главное — есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду», — пояснил чиновник.

Он добавил, что в спорте возможны «разные гипотетические расклады», а потому российской сборной по футболу необходимо подготовиться к следующей игре, которая может оказаться «сложной».

Напомним, команда Черчесова выбилась в лидеры группы А, одержав победу над сборной Египта со счетом 3:1. Комментируя результаты матча, тренер заявил о том, что сборная России выполнила главную задачу на турнир.

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