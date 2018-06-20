Якутск, 20 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Временно исполняющему обязанности главы Якутии Айсену Николаеву стоит понимать, что после того, как он возглавит регион без приставки «врио», ему предстоит решить в республике множество сложных проблем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Андрей Данилов, комментируя первые шаги экс-мэра Якутска в новой должности.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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«Надо уже смотреть шире и не зацикливаться на одном городе Якутске, — считает эксперт. — Столица столицей конечно, но теперь ему придётся думать о всей республике, а это уже гораздо сложнее, учитывая инфраструктуру, погодные условия и прочее».

Главными проблемами региона политолог назвал дороги и жильё, при этом пояснив, что их решение — это только небольшая часть работы, которую предстоит провести в республике.

«У нас до сих пор идёт бесконечная стройка автодороги «Вилюй» и федеральной дороги до Магадана, идёт работа по строительству железной дороги от Нерюнгринского района до Нижнего Бестяха. Все эти вещи надо реализовывать», — напомнил Андрей Данилов.

Особо он подчеркнул, что важно обращать внимание и на зимники, выделяемые на которые средства из бюджета республики депутаты всё время пытаются куда-нибудь перенаправить, «но без них никак, 70% северного завоза осуществляется по зимникам».

Ещё одной важной проблемой, которую нужно решать, политолог назвал то, что более 80% жилфонда республики устарело, а по программе переселения из ветхого жилья строятся некачественные помещения.

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«Жильё, которое сейчас строят в столице республики, холодное и рушится прямо на глазах: в городе Айсен Николаев эту проблему не смог решить. Сможет ли он справиться с нею на республиканском уровне? Вроде бы жильё и строится, но в основном муравейники, одна двухкомнатная квартира на 9 этажей, отсутствие подъездных путей и парковочных мест. С этим сложно. Не решён и вопрос с обманутыми дольщиками, в том числе в Якутске. При этом дороги и жильё — это только вершина айсберга от всех проблем», — полагает Андрей Данилов.

Он выразил надежду, что если Айсен Николаев не будет как Егор Борисов часто устраивать праздники, соревнования и прочие мероприятия, а направлять эти деньги, к примеру, на дороги, то ему, возможно, удастся справиться с проблемами в некоторых районах Якутии.

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«Посмотрим, как он будет справляться. Покажет его работа, а мы можем только загадывать и надеяться на лучшее», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Айсен Николаев 28 мая был назначен врио главы республики на место Егора Борисова. Сразу после назначения временно исполняющий обязанности руководителя республики начал активно осуществлять в правительстве региона кадровые перестановки.

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