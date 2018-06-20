Париж, 20 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 19 июня, заручился поддержкой Германии реформы, призванной защитить от кризисов в еврозоне, включая создание общего бюджета, передает AFP.

Elysee.fr Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Сумма остается неясной, и обещает вызвать жесткие дискуссии в Европе.

«Мы заложили бюджет», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции, который сообщил, что это второй этап «в жизни нашей общей валюты».

Реформа нацелена на рост инвестиций и укрепление устойчивости зоны евро.

Достигнутый компромисс дался с трудом, призналась канцлер Германии. Страны объявили о нескольких соглашениях в области миграции и обороны в Европе. «Но я думаю, что мы нашли хорошее решение», — отметила она.

«Бюджет подразумевает «самопополнение» путем расходов и доходов и может быть введен в 2021 году, при условии, что он получит зеленый свет от других семнадцати стран зоны евро», — пояснил глава французского государства.

«Его роль будет заключаться в оказании помощи странам, если те сталкиваются с трудностями, что поможет справиться с различиями между нашими экономиками», — продолжил Эммануэль Макрон.

Германия, первая европейская экономика, сторонница фискальной ортодоксии, давно исключила создание такого финансового потенциала, свойственного еврозоне, опасаясь, что она поощряет «трансферный союз», заставляя наиболее «добродетельные» страны платить за государства, которые они считают слишком слабыми, например, Италия или Испания.

Не только Германия настроена скептически. Восемь стран Северной Европы, включая Нидерланды, Ирландию, Финляндию и страны Балтии, недавно высказались против этого проекта в совместном документе.