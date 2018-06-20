Москва, 20 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ. Планируется обсудить ряд актуальных вопросов тем, сообщается на сайте Кремля.

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В частности, одной из главных тем совещания станет доступность и качество лекарств. Также глава государства и члены правительства лекарственное обеспечение граждан РФ при внедрении информационно-аналитических систем.

Отметим, после инаугурации 7 мая Владимир Путин второй раз проводит совещание с членами вновь созданного правительства РФ. Первое совещание состоялось 26 мая. Тогда обсуждались основные приоритеты работы членов правительства до 2024 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России будет внедрена система мониторинга лекарств. В полном объеме она заработает к 2020 году. Это позволит избежать контрафактной продукции на рынке лекарственных средств и многочисленных подделок.

Подробнее: В России к 2020 г. заработает система мониторинга лекарств