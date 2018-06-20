Луганск, 20 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В нарушение «режима тишины» киевские боевики вновь прибегли к обстрелам инфраструктуры Луганской Народной Республики, сообщила 20 июня пресс-служба Луганского информационного центра.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

В этот раз минометный огонь велся по районам поселков Донецкий и Зеленая Роща. С украинской стороны в указанном направлении были выпущены мины 120-мм и 82-мм, также ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы.

О жертвах не сообщается.

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что ситуация на линии соприкосновения сторон стала напряжённой с начала 2018 года. Напомним, украинские боевики ведут обстрел территорий, несмотря на достигнутые соглашения по соблюдению «режима тишины» и подписанные Киевом Минские соглашения.

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