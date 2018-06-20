Барнаул, 20 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. С окончанием учебного года из районов Алтайского края вновь поступает тревожная информация об оптимизации в образовании. В частности, процесс превращения школы с численностью учеников менее 400 в филиал более крупного учебного заведения дошёл до Журавлихинской средней школы. Об этом можно судить по письму от жителей села Журавлиха (Первомайский район Алтайского края), присланном в редакцию ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В здании бывшей школы села Лаврентьевка теперь царят запустение и полумрак

«В нашем районе ежегодно исчезают школы. Вот в этом году дошла очередь до нашей. Пока 10 и 11 классы решили возить за 20 километров в другую школу. А дороги у нас в таком состоянии, что невозможно проехать, к тому же зимы очень холодные. Как ежедневно отпускать детей в таких условиях?

Но администрация района и комитет по образованию это приветствуют по причине экономии. Хотя всё село против! Написали письмо, подписи собрали, в район повезли, а там не приняли», — информируют селяне.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край)

Журавлихинская средняя школа функционирует с 1952 года. В настоящее время в ней обучаются порядка 80 человек, из которых десятые-одиннадцатые классы с сентября 2018 года будут посещать десять учеников. Это ровно вдвое больше, чем в учебном заведении села Старая Суртайка, которое не закрылось только благодаря обращению его жителей к Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

«Не такая уж она малокомплектная», — сказал президент, когда узнал, что в школе села Старая Суртайка обучается 40 учеников.

Читайте также: Закроют школу — село умрёт: жители Алтая попросили помощи у Путина

К тому же, в отличие от старосуртайской школы, в журавлихинской нет проблем с преподавателями. Это особенно огорчает жителей Журавлихи и десятков других алтайских сёл, где в настоящее время происходит то же самое.

Напомним, оптимизация образовательной сети Алтайского края осуществляется с 2008 года. К явным «плюсам» этого процесса отнесены создание единой программы развития организации, обеспечение преемственности между уровнями образования (дошкольное, начальное, основное, общее), преодоление замкнутости образовательного пространства для учащихся, возможность социализации, включение педагогов малочисленных школ и детских садов в единую систему методической работы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание закрытой школы в Шатоболе

Всего в предстоящие 10 лет в Алтайском крае будет создано более 66 тыс. новых мест, построено 27 школ, еще 156 — отремонтировано, возведено 84 пристройки к зданиям. Но если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас, судя по официальным данным Минобразования, действуют около 1100 школ и порядка 100 филиалов.

Схема, по которой в регионах, в том числе и в Алтайском крае, гибнут школы и умирают сёла, достаточно «долгоиграющая». Вначале учебные заведения с числом учащихся в несколько десятков человек ликвидируют путём присоединения к более крупным, понижая статус школ до уровня, где обучают только до девятого класса, а затем — до получения начального образования. Вскоре учеников не остаётся вовсе, и школу закрывают.

Читайте также: Когда Путин не указ: на Алтае только делают вид, что сохраняют школы?

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» Владимир Путин попросил врио губернатора Виктора Томенко сохранить школу в Старой Суртайке, потому что тоже полагает: школа закрывается — посёлок, село умирает. Также глава государства считает необходимым обеспечить жителям таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, такие условия, «чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития».