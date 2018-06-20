Тель-Авив, Израиль, 20 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение Соединённых Штатов о выходе из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека. Он выразил благодарность за такой шаг главе Белого дома Дональду Трампу, официальному представителю США при ООН Никки Хейли, а также госсекретарю Соединённых Штатов Майку Помпео.

U.S. Department of Defense Флаги США и Израиля

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Принятое США решение «действовать против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека» Нетаньяху назвал «мужественным». «Вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке», — написал премьер-министр Израиля в своём микроблоге в Twitter.

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Постпредство РФ назвало циничными обвинения Вашингтона в адрес СПЧ ООН

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Вашингтон объявил о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Об этом официально заявила постоянный представитель США Никки Хейли. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, такое решение было принято, поскольку данная организация «подрывает национальные интересы Соединённых Штатов и их союзников». Глава американской дипломатии также обвинил СПЧ в том, что совет «ложно обвиняет» одни страны в нарушениях прав человека, замалчивая при этом нарушения в других странах. Ранее США неоднократно выражали недовольство СПЧ из-за критики советом агрессивных действий Израиля против палестинцев.