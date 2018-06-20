Москва, 20 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Матчи чемпионата мира (ЧМ) по футболу на Первом канале больше не будет комментировать бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Об этом сообщил сам футбольный специалист в конце трансляции матча между сборными России и Египта на сайте «Первого канала».

Дмитрий Голубович Леонид Слуцкий

«Я заканчиваю свою работу на «Первом канале», — сказал Слуцкий, добавив, что ему необходимо «приступить к другой деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня сборная России переиграла команду Египта в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1.

Благодаря этой победе подопечные Станислава Черчесова обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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