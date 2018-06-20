Москва, 20 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 19 июня ростом по рублевым парам. В ходе дневных торгов курс доллара повышался до 64,22 руб., курс евро — до 74,29 руб. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне негативной динамики валют развивающихся рынков, вызванной напряженностью в торговых отношениях между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Трамп планирует ввести новые тарифы на импорт товаров из Китая. Участники рынка находятся в ожидании, чем ответит Китай. 19 июня под вечер ситуация на валютном рынке стабилизировалась. На фоне общего коррекционного движения доллара США курс рубля отступил от дневных минимумов к 63,66 руб. за 1 доллар и 73,72 руб. за 1 евро.

Сегодня, 20 июня, в центре внимания участников рынка останутся торговая война между США и Китаем, а также предстоящая встреча ОПЕК+, на которой ожидается принятие решения о повышении добычи нефти.

Для пары доллар/рубль актуальными целевыми уровнями являются 64,75 и 65,60 руб. Пара евро/рубль встретилась сопротивлением 74,30 руб. Покупателям достаточно подобраться к отметке 75 рублей, так как давление на рубль возрастет. На ближайшие пять дней целевая область находится между уровнями 75,85 и 76,85 руб.

Напомним, 19 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 42 коп. (+0,67%), до 63,87 руб., курс евро — на 25 коп. (+0,34%), до 74,02 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5.0 млрд (+21,95%), евро/рубль — 590,3 млн евро (+8,81%).

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