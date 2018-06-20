Хабаровск, 20 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Начинающий фермер из Хабаровска Ирина Коровина, в субботу, 16 июня, на проходящем в регионе Всероссийском молодежном форуме «Амур» с гордостью рассказывала молодым людям о своём маленьком, меньше гектара, клубничном хозяйстве. Ирина очень гордится своим начинанием. Вернее будет сказать — гордилась. Потому что пока она выступала на форуме, её маленькую и заботливо ухоженную клубничную плантацию превратил в безобразное месиво своим внедорожником марки «Форд» уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре Константин Белинский на глазах у супруга Ирины, её мамы и волонтеров, приехавших собирать клубнику. В подробностях чудовищного дела разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Портал правительства Хабаровского края Официальный сайт губернатора и правительства Хабаровского края — страничка полпреда в Комсомольске-на-Амуре Константина Белинского

https://www.facebook.com/irina.korovina.980/posts/598508930531668

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«Я давно хотела заниматься именно таким делом, быть фермером, выращивать клубнику. Мы искали участок. И нашли. У уполномоченного представителя губернатора по Комсомольску-на-Амуре Константина Павловича Белинского под Хабаровском есть огромные земельные угодья. Точнее, земли, 400 гектаров, оформлены на компанию, где руководитель его жена. Земли простаивают, пустуют. Мы договорились об аренде участка чуть меньше гектара, рядом с нашим участком. Оформили договор на год, потом ещё на один. Договор на 2018 год с оплатой в 1 тыс. рублей действующий. Поначалу Константин Павлович относился к нам нормально. Никаких конфликтов не возникало. Такие арендаторы, как мы, Белинскому и его жене очень выгодны. Огромные земельные угодья в 400 гектаров у них просто простаивают. А за это могут и наказать, и земли изъять. Вот они и демонстрируют проверяющим, что земли не пустуют», — рассказала Ирина Коровина.

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Личный архив Ирины Коровиной Ирина Коровина — молодой фермер

Но спокойная жизнь начинающего фермера закончилась сразу же после того, как клубничная ферма стала приносить первые доходы.

«Белинский пришел и потребовал 2 млн рублей. Мы были шокированы его требованием. Тогда он стал просто третировать нас — угрозы, оскорбления, заявления, что договор об аренде земли мы подделали, называл нас захватчиками и бандитами. Нас — бандитами! Представляете?! Мы почти три года работаем на его земле, у него не было претензий. Если мы что-то подделали бы, он мог бы обратиться в полицию, сделать экспертизу да что угодно. Но он ничего этого не сделал. Словом, мы в очередной раз отклонили его требование о 2 млн рублей, он сказал, что работать нам всё равно не даст», — рассказала девушка.

Ирине Коровиной, можно сказать, повезло. Она не увидела всего того кошмара, который разыгрался на её клубничной плантации в субботу, 16 июня. Как уже говорилось, Ирина, начинающий и успешный молодой фермер, выступала в это время перед молодежью со всей России на форуме «Амур».

"На участке был мой муж, мама, приехали волонтеры. Мы не нанимаем работников. Мы приглашаем волонтеров. Они могут набрать себе клубники, сколько захотят. То есть, они у нас собирают клубнику за клубнику. На участок ворвалась на своём черном внедорожнике марки «Форд» жена Белинского Елена. Все, кто был там, растерялись. Елена Белинская стала носиться по грядкам клубники, давя их. А потом развернулась и уехала. Все происходило в минуты. Мама, муж бросились вызывать полицию. Но в это время из-за забора, которым огорожен участок Белинских, опять появился «Форд», на этот раз с привязанным к нему огромным тракторным колесом. Как мы потом поняли, супруга, видимо, сказала Белинскому, что просто внедорожником давить плохо — между колесами остаются не погубленные ряды клубники. Белинский стал на огромной скорости носиться по участку. Кустики, ягоды, грядки — все превращалось прямо на глазах в отвратительное месиво, всё, над чем мы работали», — плачет Ирина Коровина.

Волонтёры хотели было встать «живым щитом», будучи уверенными в том, что взбесившийся хулиган не посмеет давить людей. Но мама Ирины запретила.

«Мама видела его лицо. Она не была уверена, что его остановят люди. А если бы он задавил кого-то? Мама велела всем убегать», — сказала Ирина.

Завершив расправу над клубничной фермой, уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края спокойно покинул участок на своем «Форде».

Потом приехала полиция, потом с форума «Амур» вернулась Ирина.

«Я, если честно, первые два дня плохо помню. Состояние, похожее на кому. Если бы мне рассказали, что такое возможно, я бы не поверила. Я и сейчас не могу поверить, что у нас, не где-то там в какой-нибудь стране, охваченной мятежами и беспорядками, а у нас, в Хабаровском крае, возможен такой… такой бандитизм!»

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Видео дикой расправы над клубничной фермой волонтеры сняли на телефоны, затем выложили его в социальную сеть.

Жители региона оставляют сотни гневных комментариев:

«А чего вы хотели? У нас теперь страна победившей диктатуры чиновников».

«Какой кошмар! На нары его! Судить!».

«Нужно обращаться к Путину и к Медведеву! Пусть посмотрят, что происходит в Хабаровском крае, как у нас распустились чиновники!».

«Надо насыпать «ежей» там, где он ездит на своем внедорожнике!».

«Каких «ежей»?! Он должен в тюрьме сидеть!».

«Этот Белинский ещё и атаман славного Амурского казачества. Вот бы казаки взяли бы да нагайками его отстегали. Может, он просто представляется всем казаком? А на самом деле — самозванец?»

«90-е вернулись. Они давно вернулись в наш край».

Страничка уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в городе президентского внимания Комсомольске-на-Амуре Константина Белинского на официальном портале краевого правительства оказалась заблокированной сразу же после того, как видео с дикой расправой над клубничной фермой появилось в сети. Но, как известно, то, что хоть раз попало в сеть, спрятать уже невозможно. Скриншоты сделали, наверное, сотни хабаровчан.

Дозвониться до господина Белинского оказалось невозможно: по сотовому телефону он не отвечает. Молчит и рабочий телефон губернаторского полпреда.

Сейчас заявление Ирины Коровиной находится в полиции, правоохранительные органы проводят проверку.

«Мы и в суд будем подавать на возмещение материального ущерба, помимо уголовного дела. Но, понимаете, такой моральный ущерб, такое унижение меня, моей семьи невозможно ничем возместить! Меня, как фермера, поддерживает государство, у нас чиновники в краевом правительстве очень помогают. Я не знаю, как мне вообще сейчас осмыслить это происшествие! У меня грант, кредитные обязательства, я должна работать! А как работать, когда сначала вымогают 2 млн, а потом крушат и давят ферму?!» — говорит Ирина Коровина.

Все эти дни Ирине Коровиной звонят люди из самых разных уголков региона. Звонят и рассказывают о том, как с ними в то или иное время обошелся нынешний губернаторский полпред. Личность, как выяснилось, Белинского в Хабаровском крае печально известная.

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В 2013 году без квартир остались дольщики бизнес-центра «Новый квартал». Директором фирмы-застройщика — ООО «Проект» — был уже известный нам Константин Белинский.

«Деньги дольщиков директор ООО «Проект» использовал по своему усмотрению, строительство было заморожено, однако в возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» почему-то было отказано. Сам господин Белинский утверждал, что не знает, почему деньги не были зачислены на счета компании. Но уголовного дела так и не случилось. Дольщики винят правоохранительные органы в бездействии», — писало в 2013 годуИА Амурмедиа.

Остаётся надеяться, что на этот раз полпред губернатора Шпорта и «единоросс» Константин Белинский не уйдет от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, беспрецедентное для России решение о назначении в пять муниципалитетов собственных уполномоченных представителей — «полпредов» — губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в августе 2017 года вызвало возмущение и недовольство жителей региона.

Госдолг Хабаровского края за время правления Шпорта вырос в 15 раз, муниципалитеты винят губернатора в том, что он занимается лишь развитием Хабаровска да, с подачи президента, Комсомольска-на-Амуре, регион катастрофическими темпами теряет население, смертность стабильно превышает рождаемость, региону не хватает учителей и врачей, а его глава заводит никому не нужных полпредов. Год спустя никто в Хабаровском крае так и не может ответить на вопрос: чем занимаются полпреды губернатора Шпорта, получающие из бюджета солидную зарплату. Судя по истории с фермером Ириной Коровиной, один полпред занимается совсем не тем, чем должен бы заниматься чиновник в очень проблемном регионе.

Кстати, Константин Белинский — хабаровчанин. Как он стал полпредом губернатора в Комсомольске-на-Амуре, появляется ли он на своем рабочем месте или сидит на своих обширных земельных угодьях под Хабаровском, периодически терроризируя фермеров? На этот и другие вопросы теперь предстоит ответить следствию и прокуратуре.