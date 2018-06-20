Россия празднует победу и одновременно готовится к митингам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В ожидании протестов: отменены результаты выборов мэра Кишинёва;
- Наказать за непослушание: Литве грозит электроэнергетический голод;
- Дожить до пенсии: к митингам против пенсионной реформы призывают независимые профсоюзы;
- Свой родной: в первом чтении принят законопроект об изучении родных языков;
- Папа может: в Госдуму внесён законопроект о Дне отца;
- В 1/8 финала: сборная России стартует с двух побед впервые с 1966 года.
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