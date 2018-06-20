Казань, 20 июня, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Родители свыше 80 казанских детей, безвозмездно посещавших секцию спортивного ориентирования, вынуждены обращаться за помощью к общественности и мэру Казани Ильсуру Метшину, так как после ремонта дворца культуры, где они ранее занимались, места для их занятий не нашлось. В открытом письме на имя мэра родители воспитанников просят «помочь с предоставлением помещения в ЦКС «Московский» для секции спортивного ориентирования, которая ведет свою историю на базе центра с 1978 года». Автором петиции является участник супермарафона «Казань-Брюссель. Универсиада — 2013», серебряный призёр конкурса «Учитель года Республики Татарстан — 2017» Сергей Родыгин, чья дочь также посещает секцию, передаёт ИА REGNUM.

Kingroyos Детям места нет

Спортивным ориентированием в ДЮСШ «Зенит», располагающейся на базе дворца культуры имени Урицкого в Казани дети занимаются с самого образования школы — с 2000 года. На время капитального ремонта — с весны 2017 года секцию попросили перебазироваться в пос. Левченко в дворец культуры «Полимер», а родителей попросили «потерпеть временные трудности», так как ремонт важен, ведь его не делали почти 80 лет. К завершению работ дворец культуры имени Урицкого стал Центром культуры и спорта «Московский», но детей обратно никто не ждал. А во временном месте работы секции оказалось, что здание «не приспособлено для занятий спортом, в нем нет спортивного зала, раздевалки, места для хранения спортивного инвентаря», а «лес, расположенный неподалёку, также не приспособлен для проведения занятий (отсутствуют дорожки и освещение, большое количество диких собак) — дети попросту боятся заниматься там спортом».

"Также обращает на себя внимание и тот факт, что в посёлке часто встречаются пьяные люди, рядом с ДК расположено несколько «пивнушек». Кроме того, в посёлке Левченко абсолютно не развита инфраструктура — ходит всего лишь один автобус, самостоятельный приезд детей затруднён и небезопасен, многим родителям приходится отпрашиваться с работы и приезжать на личном автотранспорте», — пишет автор обращения, отмечая, что «после ремонта весной 2018 года новый ЦКС «Московский» буквально закрыл двери для секции спортивного ориентирования».

Сергей Родыгин в своём открытом письме сообщает, что новое руководство ЦКС, успевшее смениться за время ремонта, готово предоставить секции лишь спортзал на один час, но «в этих условиях невозможно тренироваться», так как «необходима отдельная комната постоянно — для хранения спортивного инвентаря, проведения теоретических занятий, ведения делопроизводства и предоставление 1−2 раза в неделю спортивного зала». Аргументы директора родители называют унизительным, например, среди них то, что «дети будут пачкать пол центра», «дети могут повредить помещения спортивным инвентарём», а ещё администрация заявляет, что договорённости об обратном переезде вообще были с прежним директором, а сейчас помещения для секции нет. При этом платные услуги центр предоставляет активно.

9 июня 2018 года, по информации автора петиции, состоялась встреча с первым заместителем главы администрации Казани Дамиром Фаттаховым, которого, к слову, прочат в новые министры Татарии по делам молодёжи, после официального разделения министерства по делам молодёжи и спорта.

«На встрече присутствовали представитель от ДК, директор ДЮСШ «Зенит», председатель горспорткомитета, тренеры. Обсуждение проходило более и менее спокойно. Ждём решения», — отметил Сергей Родыгин.

Напомним, ремонт здания бывшего дворца культуры имени Урицкого, а сегодня Центра культуры и спорта «Московский» был сделан впервые за 80 лет. 12 июня 2018 года центр посетил глава Татарии Рустам Минниханов, при поддержке которого и проходил ремонт. О том, поднимался ли во время визита вопрос имеющегося конфликта, в который оказались втянуты 80 детей, большинство которых из малообеспеченных семей, казанские СМИ и официальная пресс-служба не сообщила. Между тем, сбор подписей под петицией продолжается и в поддержку выступили уже почти 700 горожан.