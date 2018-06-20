Болгар, Татарстан, 20 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Министерство культуры Татарии объявило аукцион на обеспечение питанием участников мусульманского праздничного сбора «Изге Болгар жыены». Республиканский бюджет планирует на это потратить более 3 млн рублей, а в меню должны быть включены судак по-волжски и «мясо к барскому столу», состоящее из колбасы из конины, рулета из говядины, копчёной конины, бастурмы. Исполнителя на государственный контракт выберут 9 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР За чей счёт этот банкет?

Напомним, мероприятие проводится ежегодно в городе Болгар «в память об официальном принятии ислама в качестве государственной религии Волжской Болгарии». В 2017 году на мероприятие в Татарии прибыли около 40 тыс. гостей.

По условиям тендера, местом оказания услуги является — «не далее 3000 м от государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», который расположен на улице Назаровых, 67 в городе Болгаре Спасского района. Общее количество гостей, на которых будет оплачено питание из бюджета — 2925 человек, даты оказания услуг — 20 и 21 июля 2018 года. Начальная цена лота — 3 058 513,14 рубля.

В техническом задании уточняется, что в меню должны быть хашлама из говядины с овощами, мясо по-татарски, бефстроганов, шурпа, солянка мясная сборная, гуляш, мясо по-татарски с картофелем отварным, плов из говядины, голубцы, закуски, салаты, в том числе с содержанием говядины, абрикосы, слива, персики, нектарины, черешня в виде ассорти и многое другое.

21 июля на торжественном обеде запланировано кормить гостей в числе прочего «мясом к барскому столу» (казылык, рулет из говядины, конина копчёная, бастурма, томаты черри), судаком по-волжски, кюфта-бозбашем (фрикадельками из говядины в мясном бульоне с овощами), мясом по-татарски.

«Исполнитель должен обеспечить, чтобы при приготовлении блюд не были использованы: порошковый картофель и иные порошковые заменители натуральных продуктов и полуфабрикатов; импортное мясо глубокой заморозки; пищевые добавки не растительного происхождения, улучшающие вкус приготовленных блюд; рыбу с большим содержанием костной ткани», — уточняется в техзадании.