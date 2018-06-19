Нью-Йорк, США, 20 июня, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Решение Вашингтона о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) может подорвать роль Соединённых Штатов как «сторонника демократии на мировой арене», говорится в распространённом заявлении представителя Европейского союза.

Дональд Трамп

В Брюсселе также отметили, что несмотря на выход США из СПЧ, Евросоюз продолжит взаимодействовать с Вашингтоном в защите прав человека там, где это возможно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напротив, приветствовал данный шаг американской стороны и в своём микроблоге в Twitter поблагодарил президента США Дональда Трампа за «отважное решение», принятое «против лжи и лицемерия так называемого Совета по правам человека».

На решение Вашингтона отреагировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Как заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, генсек «предпочёл бы, чтобы США оставались в совете». Он подчеркнул, что модель ООН «играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру».

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека. Госсекретарь Майк Помпео объяснил данное решение защитой национальных интересов Соединённых Штатов. Ранее Вашингтон неоднократно выражал недовольство СПЧ из-за его критики агрессивных действий Израиля против Палестины.