Ереван, 20 июня, 2018, 01:46 — ИА Регнум. После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна к телеканалам не заниматься «антигосударственной деятельностью» произошел ряд отставок в Общественном телевидении Армении (ОТА).

armtimes.com Подавшие в отставку с Общественного телевидения в Армении

Со своего поста ушел директор информационно-политических программ ОТА Арутюн Арутюнян, а также руководитель-продюсер информационной службы «Оракарг» Артак Эрикян. Вместе с ними ушли также некоторые журналисты, в том числе и автор репортажа, который, скорее всего и стал поводом для записи премьера.

Хотя в записи премьера не было названий телекомпаний, но судя по всему речь шла именно об ОТА. Ряд пользователей социальных сетей полагают, что речь идет о репортаже, в котором анализируется последние события на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы и посещение Николом Пашиняном Нагорного-Карабаха. В репортаже, например, политолог Грант Мелик-Шахназарян утверждает, что в Армении сложилась хаотичная ситуация и необходимо не допустить, чтобы такая же ситуация сложилась в Карабахе.

Кроме того, пресс-секретарь Пашиняна Арман Егоян сообщил газете «Аравот», что в записи главы правительства речь не шла о телекомпаниях «Еркир» и «Кентрон», которые принадлежат коалиционным партнерам Пашиняна партиям Дашнакцутюн и Процветающая Армения. В их эфире также была критика Пашиняна, но вряд ли можно назвать ее антигосударственной.

«Некоторые телеканалы, фактически, пользуясь неограниченными возможностями свободы слова, решили заняться антигосударственной пропагандой. Это, возможно, из тех случаев, когда цивилизованность властей некоторые вновь и вновь путают со слабостью и простодушием. Не делайте! Просто, не делайте!», — написал Пашинян 18 июня.

19 июня премьер прокомментировал свою запись заявив, что нет необходимости в подробностях, он считает, что внимательный читатель увидит, что сегодня в Армении свобода слова неограничена.

«Полагаю, все вы видите это в своей работе. Я хочу, чтобы журналисты и СМИ были внимательными в своих действиях. Понимаю, что раньше соответствующие органы указывали, что говорить, как говорить. Я лишь хочу, чтобы в сегодняшней ситуации такого не было. Не хочу указывать конкретно, потому что получится, что я хочу нацелиться на кого-то. Просто говорю о сигнале, просьбе, призыве», — сказал Пашинян.

Судя по отставкам, призыв был услышан.