Вашингтон, 20 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 19 июня официально сообщила о выходе Соединённых Штатов из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Флаг США

Информация о возможном выходе США из состава СПЧ в последние дни появлялась в СМИ со ссылкой на различные источники.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство СПЧ — в частности, из-за частой критики советом Израиля за его агрессивные действия против палестинцев. Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что СПЧ превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».