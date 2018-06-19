Лондон, 20 июня, 2018, 00:26 — ИА Регнум. В метро Лондона на станции Саутгейт в 19:03 по местному времени произошел взрыв, сообщает Twitter полиции города.

Sunil060902 Станция лондонского метро «Саутгейт»

Полицейские отмечают, что взрыв был «небольшим», информации о серьезно пострадавших нет. По предварительным данным, причиной взрыва могло быть короткое замыкание батареи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Лондоне прошел суд над Сафаа Булар, обвиняемой в подготовке теракта в Британском музее.