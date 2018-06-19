Брюссель, 20 июня, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Участники переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза смогли продвинуться по ряду вопросов. Об этом 19 июня сообщил журналистам представитель Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

Brexit

По его словам, участникам переговоров удалось продвинуться по ряду вопросов, таких как таможня, НДС и сертифицирование товаров.

При этом Барнье отметил наличие серьезных разногласий по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остаётся в ЕС, и Северной Ирландией.

Напомним, что переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года. Непосредственный выход Великобритании из Евросоюза должен произойти в марте 2019 года.