Киев, 20 июня, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Офицеры связи вооруженных сил Украины принимают участие в учениях НАТО CWIX-2018 в Польше, сообщила 19 июня пресс-служба министерства обороны Украины.

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«Украинская киберкоманда состоит из молодых офицеров, которые прошли соответствующие языковые и технические курсы по вопросам кибернетической безопасности в учебных заведениях США и НАТО. Для них CWIX — это исключительная возможность поработать в высокопрофессиональной экспертной среде, пообщаться с экспертами международного уровня в области кибернетической безопасности и повысить уровень своих знаний и навыков», — считает полковник Виктор Лисаконов.

Всего в учениях участвует 1200 специалистов из 32 стран. Они проведут 4500 различных экспериментов и испытаний.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко намерен внести пункт о стремлении в НАТО в украинскую Конституцию. При этом представители альянса постоянно напоминают, что у Украины в обозримом будущем нет перспектив стать членом НАТО.

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