Ростов-на-Дону, 19 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Во время проведения матча Япония — Колумбия (2:1) ростовские огнеборцы тушили крупный пожар, вспыхнувший неподалёку от Театральной площади, где организован фестиваль болельщиков FIFA. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации, сообщение о возгорании в четырёхэтажном доме по улице 1-я Линия, 60 поступило в 16:53.

Rostov-gorod.ru Ростовские огнеборцы тушат пожар

Уточняется, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Из здания было эвакуировано 70 человек. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Известно, что в доме 1935 года постройки расположено 157 квартир.

«Создан пункт временного размещения на 200 мест в школе №26, в котором будет организован ночлег и горячее питание. Также комиссия, которая проведет мониторинг и будет оценивать последствия этого пожара, приступит к работе завтра для того, чтобы можно было оценить ущерб и риски, для того, чтобы все могли вернуться в те квартиры, которые не пострадали от пожара», — сообщил сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовская фан-зона расположена на Театральной площади. Территория рассчитана на 23 тыс. человек.