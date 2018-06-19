Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Главный тренер египетской сборной Эктор Купер похвалил российскую команду за трудолюбие, передает корреспондент ИА REGNUM с послематчевой пресс-конференции в Петербурге. Напомним, матч Россия-Египет завершился со счетом 3:1.

Алексей Банников ИА REGNUM Команде Египта не повезло

«Российская сборная показала себя, как команда с очень большой работоспособностью. Много бегает, она активна на поле, закрывает пространство», — сказал Эктор Купер. Впрочем, он не стал прогнозировать, как в дальнейшем россияне покажут себя на турнире.

Купер сказал, что доволен тем, как египетская сборная показала себя на поле, однако у ее игроков было 12−15 «неудачных минут», из-за которых они и проиграли.

«Не думаю, что нам не хватило концентрации, просто мы допустили ошибки и не всегда хороши были в защите. Думаю, что команда показала себя хорошо, но у нас было 10−15 очень плохих минут. Вот почему мы проиграли. Не хватило немножко удачи, несколько раз промахивались по воротам, но, в принципе, меня устраивает, как мы сыграли», — сказал тренер сборной Египта.

По его словам, он гордится командой, но если люди, принимающие решения, будут недовольны, то он готов покинуть пост.

«Остаться на посту или нет — зависит не только от меня. Если будут недовольны моей работой, я сам уйду. Но на чемпионате мира нужно дожидаться последней минуты. Команда всегда хорошо играла в обороне», — подчеркнул Эктор Купер.