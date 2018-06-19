Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Болельщики покидают стадион «Санкт-Петербург» после матча Россия-Египет, который со счетом 3:1 выиграла российская команда. Атмосфера в окрестностях арены и на станции метро «Новокрестовская» вблизи стадиона довольно спокойная, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция на отдыхе

«Горячие» египтяне подавлены поражением, а поклонники сборной России редко ведут себя совсем уж эмоционально. Время от времени толпа всё-таки взрывается криками «Россия, Россия».

В разговорах болельщиков чаще всего слышатся фамилии авторов голов — Дзюбы и Черышева.

Больших проблем с прохождением на станцию метро пока нет, путь от стадиона достаточно протяженный для того, чтобы толпа успела «растянуться». Тем не менее поезда уходят со станции заполненными почти до отказа, а через полчаса-час, вероятно, будут затруднения и на входе в вестибюли.

Вход в метро свободный, чтобы не создавать дополнительные задержки для оплаты проезда. Напомним, метро Петербурга будет открыто до двух часов ночи.