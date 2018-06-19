Кишинёв, 19 июня, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Кишиневский районный суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, на которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил кандидата-социалиста Иона Чебана. Решение было принято по жалобе социалистов, обвинивших Нэстасе в нарушениях, передает корреспондент ИА REGNUM.

VargaA Протесты в Кишиневе.

Андрей Нэстасе после объявления решения суда сказал, что опротестует его, и призвал своих сторонников готовиться к протестам. Он подчеркнул, что молдавская юстиция находится под контролем лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, а нынешнее решение подтверждает связку между Плахотнюком и социалистами во главе с президентом Игорем Додоном.

Напомним, на выборах мэра Кишинева победил кандидат от оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Социалист Ион Чебан получил 47,43% голосов.

Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и.о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.

В итоге проигравшие на выборах социалисты обратились в суд, посчитав призыв Нэстасе в день выборов к гражданам прийти на участки предвыборной агитацией и подконтрольный Плахотнюку суд удовлетворил их жалобу.