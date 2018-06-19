Москва, 19 июня, 2018, 23:05 — ИА Регнум. В Госдуме рады победе сборной России над сборной Египта и выходу команды в 1/8 чемпионата мира, однако ожидают от правительства новых негативных инициатив.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

«Ждем завтра новых заявлений от правительства о повышении цен, либо пенсионного возраста, либо о введении нового налога на наших граждан. За выход сборной из группы народ все стерпит», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1. Ранее, после того, как команда России обыграла со счетом 5:0 сборную Саудовской Аравии, правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста и об увеличении ставки НДС с 18 до 20 процентов.