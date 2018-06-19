Вашингтон, 19 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Несколько сотен воздушных рейсов в США были отменены 19 июня из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, входящей в American Airlines, сообщает газета «Известия».

mrhayata Задержка рейса

По информации издания, авиакомпания PSA обслуживает порядка 12% воздушных рейсов на территории США и утром 19 июня компьютерный сбой спровоцировал отмену всех этих рейсов.

Авария была нейтрализована, но теперь на восстановление графика воздушного движения понадобится несколько суток. Все это время компания будет работать по урезанному графику.

Уточняется, что сбой не повлек за собой воздушных катастроф или аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня индийская авиакомпания IndiGo получила сообщение о бомбе на борту одного из ее самолетов, летевшего из Джайпура в Мумбаи. Сообщение оказалось ложным.