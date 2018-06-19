Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Это случилось! Сборная России уверенно обыграла сборную Египта. Той не помог даже Мохаммед Салах. Справедливости ради, египтянин только восстанавливается после травмы и, что называется, сам не свой. Впрочем, не будем умалять и заслуг Юрия Жиркова, накрывшего Салаха на своём фланге.

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Первый тайм матча прошёл скучно и без особых моментов. А вот во втором началась феерия. И для начала нам помог египтянин Ахмед Фатхи, который, пытаясь помешать Артёму Дзюбе пробить по воротам, сам срезал мяч в них. Автогол!

А вот дальше россияне играли уже в свой футбол. Сначала Денис Черышев замкнул передачу Марио Фернандеса и, как сообщало ИА REGNUM, догнал Криштиану Роналду в зачёте бомбардиров, забив свой третий мяч на турнире. А уже через несколько минут чудо сотворил Артём Дзюба. Илья Кутепов отдал длинную передачу со своей половины поля, Дзюба поборолся с египтянами, отвоевал мяч и «щекой» пробил мимо вратаря египтян. 3:0! Ликуй, Россия!

Египет чуть сократил отставание в счёте, когда после видеоповтора судья назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Мо Салах убойным ударом под перекладину реализовал одиннадцатиметровый.

Впрочем, мало нам от сборной Росси такого успеха! «Только, только этого мало!» — поём все мы. Теперь надо обыгрывать Уругвай 25 июня в Самаре, а дальше успешно сыграть в одной восьмой финала. И вот там уже — настоящие испытания. Будем откровенны, пока соперники были так себе: Саудовская Аравия откровенно слаба, а сборная Египта с травмированным Салахом неубедительна.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра в группе А встречаются сборные Уругвая и Саудовской Аравии.